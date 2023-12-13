"На сайте Управления были размещены рекомендации по мерам неспецифической профилактики в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима. Ношение маски в общественных местах — вопрос личной ответственности перед собой и окружающими", — сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления ведомства.

Там также отметили, что во время эпидподъема необходимо чаще мыть руки и использовать антисептики.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что столичный Роспотребнадзор рекомендовал гражданам носить маски в общественных местах.