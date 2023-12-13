Рейсы между городами теперь осуществляются трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Уфы планируется в 16:50, из Нижневартовска — в 20:25. Время в пути — 2 часа 30 минут.

"В интересах наших пассажиров мы увеличили частоту полетов между Уфой и Нижневартовском. Жителям Ханты-Мансийского автономного округа будет удобнее путешествовать между городами, в том числе совершать рабочие поездки к югорским месторождениям", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Согласно сообщению, из Уфы "ЮТэйр" на сегодняшний день выполняет рейсы в Грозный, Екатеринбург, Казань, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск, а также в Баку и Ташкент.

В маршрутной сети "ЮТэйр" — более 120 направлений.