Результаты опубликованы в Journal of Systematic Palaeontology.

Отмечается, что был найден почти полный скелет, и несколько лет ушло на то, чтобы очистить окаменелости от окружающих пород.

В отличие от многих других мозазавров, представитель нового вида подсемейства Mosasaurinae, названный Megapterygius wakayamaensis (большой крылатый) имел спинной плавник, а задние ласты были длиннее передних.

Возраст ископаемого — 72 млн лет, размерами мозазавр напоминал современную большую белую акулу.

"Наличие спинного плавника подтверждается широким расположением нервных отростков вдоль спинных позвонков, значительно смещенным назад от предполагаемого центра тяжести", — пишут исследователи.

Мозазавр, обнаруженный в Японии, был самым полным скелетом, когда-либо найденным в Японии или северо-западной части Тихого океана.

Ученые считают, что у представителей этого вида было почти бинокулярное зрение, которое делало его смертоносным охотником.

При этом способ, которым он плавал, остается неизвестным — нет ни одного современного аналога с такой морфологией тела: ни у кого из обитающих в воде животных нет четырех больших плавников, которые они используют в сочетании с хвостовым плавником.

Исследователи предположили, что большие передние плавники, возможно, помогали быстрому маневрированию, в то время как его большие задние плавники, возможно, обеспечивали наклон при погружении или всплытии. И, предположительно, как и у других мозазавров, его хвост должен был генерировать мощное и быстрое ускорение, когда он охотился на рыбу.