В том числе в ноябре пассажиропоток составил 180 тыс. человек (рост на 19% к ноябрю 2022 года).

Внутренний пассажиропоток за 11 месяцев вырос на 15% — до 2,2 млн человек. Наибольший прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Южно-Сахалинск и Иркутск.

На международных авиалиниях было обслужено 169 тыс. пассажиров. В ноябре китайская авиакомпания Chengdu Airlines увеличила количество рейсов в Харбин с двух до четырех раз в неделю.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает 35 направлений, полеты по которым совершают 15 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2022 году аэропорт обслужил 2,118 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году.