"Работаем в Пхеньяне. Это первый визит после длительного перерыва, вызванного пандемией. В программе нашей делегации много встреч для развития гуманитарных связей между Приморьем и КНДР. В первую очередь в области культуры, туризма и спорта", — написал он в своем телеграм-канале в среду.

Так, юные конькобежцы и фигуристы из КНДР примут участие в первых зимних международных играх "Дети Приморья", которые в феврале следующего года пройдут во Владивостоке.

Кроме того, делегация региона с председателем Народного комитета особого города Расон Сим Чан Иром обсудила детали прибытия рабочей делегации из КНДР в Приморье в середине декабря. На повестке дня будут конкретные проекты взаимодействия в гуманитарной сфере

Также на этой встрече глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков добавил, что российская сторона заинтересована в налаживании железнодорожного пассажирского сообщения с КНДР через реку Туманган. По его мнению, это позволит организовать туристические обмены между сторонами.

"С развитием туристических связей видим перспективу открытия и паромной линии. Приглашаем вас в Приморский край для обсуждения дальнейшего сотрудничества", — сказал Старичков.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо и Кожемяко на встрече в Пхеньяне обсудили "вопросы перевода регионального экономического сотрудничества (РФ и КНДР — ИФ) на более высокий уровень".

Делегация Приморья во главе с губернатором прибыла в Пхеньян 11 декабря.