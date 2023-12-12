Она напомнила, что проектом реконструкции усадьбы предполагается создание арт-кампуса и Чехов-центра с концертным залом, новым фондохранилищем и научным отделом. В зданиях конюшни с каретным сараем и бывшего скотного двора разместят новые выставочные залы.

Вместе с тем главный архитектор подчеркнула, что новое строительство и реконструкция будут вне зоны охраны объекта культурного наследия, их расположат на прилегающих территориях, что позволит сохранить историческую застройку.

Ранее сообщалось, что первый этап реконструкции завершится в 2024 году.

Мелиховский театр открыл свой первый сезон в сентябре 2006 года. Долгое время спектакли играли либо на веранде главного дома Мелиховской усадьбы, либо в театрально-выставочном зале. В 2010 году театр получил здание бывшего скотного двора.