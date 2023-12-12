Рейс выполняется на самолете ATR-72.

Ранее сообщалось, что на рейс было зарегистрировано 56 пассажиров.

В авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что на время ожидания пассажирам предложено горячее питание, напитки и размещение в гостинице.

Перевозчик подтвердил, что рейс задержан по техническим причинам, но более подробно комментировать ситуацию не стал.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший — "ЮТэйр — вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест".