"Результаты исследования Big Data показали изменение возрастной группы отдыхающих в Кисловодске. По статистическим данным самой многочисленной возрастной группой стали туристы в возрасте 25-34 лет. Вторая по численности прибывших на курорт гостей стала возрастная группа от 35 лет до 44 лет", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

В 2022 году средний возраст туриста составлял 42 года, а в 2019 году — 57 лет.

Моисеев связал показатели предыдущих годов с тем, что раньше город был ориентирован преимущественно для отдыха пожилых людей. Иногда из-за этого его называли "курортом для серебряного возраста".

На сегодняшний день для привлечения туристов разных возрастов развивают сферы культурного, экологического, гастрономического, событийного, спортивного и бизнес-туризма.

Ранее сообщалось, что санатории и гостиницы Кисловодска показали рекордную заполняемость в 2023 году, 95% и 80% соответственно. Всего за 10 месяцев этого года в городе-курорте в коллективных средствах размещения отдохнули около 377 тыс. человек.