"Мы открываем новую часть нашей постоянной экспозиции "Галерея Петра Великого". Галерея Петра — это одна из главных частей Эрмитажа, причем очень живая. Тот Петр, который здесь, это тот Петр, каким мы его видим, понимаем, о котором рассказываем сегодня", — отметил в ходе торжественной церемонии директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Создание постоянной экспозиции "Галерея Петра Великого" в Эрмитаже профинансировало ПАО "Газпром".

"Это продолжение той работы, которую мы начали по случаю 350-летия Петра Великого. Сегодня мы увидим новые залы экспозиции, в которых как раз говорится о том, как его дело продолжалось следующими императрицами", — сказал на церемонии начальник департамента, пресс-секретарь председателя правления ПАО "Газпром" Сергей Куприянов.

По данным Эрмитажа, в залах 161-163 откроется третья очередь постоянной экспозиции "Галерея Петра Великого". Ее экспонаты расскажут о развитии петровских преобразований в искусстве и культуре России в период царствования императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны с 1730 по 1761 годы.

В новых залах экспозиции будут показаны произведения изобразительного и прикладного искусства эпох барокко и рококо: предметы из резной кости, металла, дерева и других материалов, а также изделия из фарфора, созданные на Порцелиновой мануфактуре в Петербурге.

Яркие образцы созданных в этот период произведений изобразительного и прикладного искусства представлены в зале 161. В центре внимания — большеформатная картина работы Давида Людерса, на которой изображен российский посол в Англии граф Петр Чернышев со своей семьей. В период правления Елизаветы Петровны русский ученый Дмитрий Виноградов открыл секрет фарфора, изделия из которого изготавливались на основанной в 1744 году Порцелиновой мануфактуре (Императорский фарфоровый завод) в Санкт-Петербурге. На выставке можно увидеть созданные из первого отечественного фарфора табакерки, пользовавшиеся особой популярностью.

Зал 162 посвящен выдающемуся деятелю отечественной науки и культуры Михаилу Ломоносову, основавшему Усть-Рудицкую стеклянную фабрику. На экспозиции можно увидеть выполненные там мозаики и стеклярусные панно. Центральное место занимает мозаичный портрет Петра Великого, собственноручно исполненный Ломоносовым в 1754 году.

В зале 163 расположены живописные полотна русских художников 1730-1760-х годов, а также работавших в это время в России иностранных мастеров. Центральное место занимает парадный портрет императрицы Елизаветы Петровны, написанный в 1740-е годы ее придворным живописцем Гроотом.

Кураторы экспозиции — старшие научные сотрудники Отдела истории русской культуры Наталья Бахарева и Иван Гарманов.

В 2022 году Государственный Эрмитаж представил первые пять залов, с 156-й по 160-й, новой постоянной экспозиции, посвященные петровской эпохе. В них расположились живописные произведения русских и иностранных художников, восковой бюст царя, а также предметы, сделанные самим Петром I, его станки, инструменты, костюмы, трости и другие личные вещи.

Для посетителей новые экспозиции будут доступны с 13 декабря.