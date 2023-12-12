Соответствующая договоренность достигнута между руководством Абхазской желдороги и РЖД.

"Решение было принято в связи с повышенным спросом на данное направление. Новый состав уже ввели в график движения поездов", — говорится в сообщении.

Электропоезда "Ласточка" начали курсировать по маршруту Сочи-Гагра в июне 2023 года. В целом на этом маршруте работали четыре состава: одна пара поездов следовала из Большого Сочи, а вторая — из аэропорта Сочи в Гагру. Поезда ходили только в теплый сезон.

"Ласточки" оказались очень востребованы как со стороны туристов, так и местных жителей. По данным Абхазской железной дороги, за полгода электропоезда перевезли более 48 тыс. пассажиров.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания отмечал, что в 2024 году маршрут "Ласточки", которая курсирует между Сочи и Гагрой, будет продлен до столицы республики — Сухума. По его словам, для этого ведется подготовка инфраструктуры и ремонт железнодорожных вокзалов.