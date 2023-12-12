Проект разработан для лиц с ограниченными возможностями здоровья и включает знаковые достопримечательности Балтийского региона с доступной средой. В нём более двадцати объектов показа и посещения. У проекта почти три десятка компаний-партнеров, среди которых объекты размещения и питания, музеи и другие учреждения культуры. Большую поддержку в его реализации оказывает министерство по культуре и туризму области, говорится в пресс-релизе.

Автор "Путешествия мечты" — директор Центра развития социальных и образовательных проектов "АУРА", туроператор и социальный предприниматель Светлана Нигматуллина.

Несколько лет назад она совместно с компанией "Аэрофлот" добилась изменения правил авиаперевозок маломобильных пассажиров, а также придумала и реализовала идею создания автобуса — трансформера для людей с ограниченными возможностями, который оснащен платформой электроподъемника, и сама приняла участие в его конструировании.

"Проекту уже шесть лет, и он пользуется огромной популярностью. Аналогов ему в России нет. Люди с особенностями здоровья путешествуют и открывают для себя самый западный регион России. Программа продумана так, чтобы каждому участнику было комфортно", — пресс-служба цитирует министр по культуре и туризму области Андрея Ермака.

По его словам, гости посещают как популярные места области — такие как Кафедральный собор и Куршская коса — так и более экзотические. Например, в программу включены сплав на байдарке или прогулка на прогулочном судне — лаваходе. Более 4 тысяч путешественников с инвалидностью уже оценили удобство, продуманность маршрута "Путешествия мечты". Гости приезжают на этот маршрут из многих регионов нашей страны.

В свою очередь заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что "главная задача национальных туристических маршрутов — привлечь больше гостей в регион, сделать территорию более узнаваемой на федеральном уровне".