"Экспозиция посвящена жизни и творчеству русского писателя Льва Николаевича Толстого. Благодаря выставке посетители смогут подробно ознакомиться с интересными фактами из жизни творца", — говорится в сообщении.

Гости выставки смогут увидеть порядка 80 фотографий, предоставленных государственным музеем Л.Н. Толстого (г. Москва), в том числе редких, на которых писатель запечатлен в часы досуга, в кругу семьи, а также снимки молодого Толстого, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

Также на экспозиции представлено "селфи" классика русской литературы — автофотопортрет с подписью "Сам себя снял" и снимок, на котором Толстой вместе с супругой слушает лекцию по цветному фотографированию.

В министерстве добавили, что место выставки выбрано не случайно: здание ДК в Подъячево ранее входило в комплекс усадьбы Никольское-Обольяниново, принадлежавшей друзьям Толстого Олсуфьевым. Писатель часто бывал в этих местах.

Выставка продлится до 31 января 2024 года.