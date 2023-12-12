"Планка где-то около 1,5 млн человек (туристов на конец года — ИФ)", — сказал Бочаров на пресс-конференции в День Волгоградской области на выставке "Россия" на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в 2022 году более 1,5 млн туристов посетили Волгоградскую область, что соответствует показателю "допандемийного" 2019 года.

Губернатор отметил, что участие региона в выставке станет дополнительным импульсом для развития туристической отрасли. В частности, по словам Бочарова, регион ставит перед собой задачу по увлечению числа гостиниц и туристических баз.

Волгоградская область представлена на выставке не только как центр патриотического туризма, но и направление для медицинского, гастрономического и событийного туризма.

"Предвидим увеличение турпотока и понимаем, что к этому нужно готовиться", — заявил губернатор.

По данным пресс-службы администрации региона, 12 декабря в павильоне на ВДНХ в Москве проходит день Волгоградской области: запланировано около 50 мероприятий.