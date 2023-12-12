"Мы уже получили первый из четырех поездов Stadler, которые должны быть доставлены в Азербайджан в 2023 году. Первый поезд в Баку, второй — пересек границу", — сказал Рустамов.

По его словам, подготовка еще двух поездов для отправки в Азербайджан находится на завершающей стадии. "Поезда будут введены в эксплуатацию в марте 2024 года после завершения испытаний", — добавил он.

По словам Рустамова, в настоящее время завершается производство оставшихся шести поездов. До конца 2024 года они также поступят в Азербайджан.

Согласно контракту, подписанному со Stadler 25 ноября 2019 года, АЖД в 2023-2024 годах получит 10 одноэтажных поездов марки Flirt, состоящих из пяти вагонов каждый.

Кроме того, 24 октября 2023 года АЖД и Stadler Rail Group подписали договор, предусматривающий строительство регионального сервисного центра на территории Беюк-Шор. Центр будет осуществлять ремонт и техобслуживание всех типов транспортных средств производства Stadler, в настоящее время активно используемых на железных дорогах Азербайджана. Stadler профинансирует строительство сервисного центра.