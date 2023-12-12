"На ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса с памятником К.Э. Циолковскому. Это объект культурного наследия федерального значения и одна из главных достопримечательностей севера Москвы", — написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

Мэр добавил, что его реставрация началась в прошлом году. Особое внимание уделили горельефам с изображением покорителей космоса, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам.

Идея увековечить космические достижения СССР появилась после успешного запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Через год был объявлен всесоюзный конкурс на лучший обелиск. Победил проект "Народ-созидатель" — взмывающая ракета с дымовым шлейфом, напомнил Собянин.

"Большую роль в создании памятника сыграл конструктор-ракетостроитель Сергей Королeв. Он добился поставок дефицитного титана и лично следил за работами. Монумент весом 250 тонн открыли в ноябре 1964-го", — отметил мэр.