Кропотливая работа над всеми 70 предметами сервиза велась в течение двух лет совместно с реставраторами Государственного Эрмитажа, уточнила она.

"Этот сервиз испытал все сложности эвакуации. Это первая реставрация после того, как он вернулся в Павловск после войны. Он находится на своем историческом месте в Парадной опочивальне", — сказала Дементьева.

Сервиз был подарен французским двором Павлу Петровичу и Марии Федоровне в 1782 году в Париже во время их путешествия по Европе под именами графа и графини Северных.

По словам главного хранителя ГМЗ "Павловск" Алексея Гузанова, сервиз уникален, потому что его модели были разбиты, выполнен в деликатной технике накладной эмали, и в Павловске хранится самая большая коллекция такого фарфора в мире. В нее входят, в частности, часы, подсвечники, а также необычные предметы — лопаточка для снятия налета с языка, ножик для соскабливания пудры со щек и другие.

Помимо сервиза был также отреставрирован и предназначенный для него стол, по фотографиям изготовлен защитный колпак, подведена уникальная система сигнализации. При обнаружились необычные находки: так, при вскрытии зеркала внутри были замечены несколько французских игральных карт XVIII века, которые в то время мастера использовали в качестве прокладок. Карты также были отреставрированы и вошли в музейный фонд Павловска.