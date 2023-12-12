"Количество посетителей растет. Только Лицей за год посетили 30 тысяч человек. Мы продлили работу филиала на час. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 30%", — отметил Некрасов.

По его словам, в здании лицея завершается полная музеефикация объекта. "В следующем году мы откроем на втором этаже экспозицию, посвященную повседневной жизни Императорского лицея. Сохранился документ с характеристиками учащихся, в том числе Пушкина. Вся история будет представлена также и через стихи поэта", — пояснил директор музея.

Для новой экспозиции были приобретены 70 единиц хранения на сумму 3 млн рублей. Как отметила заведующая Мемориальным музеем-лицеем Анна Луговая, подлинных вещей почти не осталось, поэтому покупаются вещи, соответствующие эпохе. В частности, посетители увидят буфет и бюро пушкинского времени.

В настоящее время реставрируются фасады музея-дачи Пушкина. Заканчивается изготовление новых элементов балюстрады объекта. Его планируют завершить 31 августа 2024 года.

Некрасов также рассказал о проектах и выставках музея. К 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады музей покажет портрет Пушкина кисти блокадного художника. В июне будет открыта выставка "Поэт и царь". На ней будут представлены вещи, которые совершенно не знакомы посетителям. "Представлен будет раздел "Романовы читают Пушкина" — по этой теме никогда ничего не было. Петербуржцы увидят томик "Евгения Онегина", который принадлежал Николаю II. Расскажут и о том, как породнились Романовы и Пушкины на уровне внуков", — добавил директор музея.

В Болдино музей принимает участие в выставке, которая посвящена изображениям Пушкина. В течение всего года учреждение занимается проектом "Пушкин каждый день", в рамках которого в социальных сетях выставляется одно из изображений поэта с рассказом из истории его жизни.