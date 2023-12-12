"Флот (Sky Gates — ИФ) будет расширяться. В следующем году от дочерней компании ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" — "Ильюшин финанс ко." ожидаем второй самолет Ил-96", — сказал Солодилин в интервью телеканалу "Россия 24".

Как сообщалось, первый Ил-96-400Т компания ввела в эксплуатацию в минувшее воскресенье. Он выполнил коммерческий рейс по маршруту Туркменбаши — Москва (аэропорт "Жуковский"). Как уточнялось в пресс-релизе Red Wings, этот самолет прошел процедуру восстановления летной годности. В прошлом году сообщалось, что правительство может выделить 15,4 млрд руб. на восстановление двух Ил-96, а также восьми Ту-204/214 и одного Ан-124, принадлежащих структурам ОАК.

Кроме того, по словам Солодилина, Sky Gates ввела в эксплуатацию грузовой Ил-76. "Он также у нас начал перевозки, также расписан, в этом направлении видим большую перспективу, — сказал он. — И, конечно, будем в обязательном порядке работать над модернизацией Ту-204/214 в грузовую версию, это в стратегии у нас также прописано".

Среди задач следующего года — запуск на рынок шести среднемагистральных воздушных судов, отметил Солодилин. Это "расчетные поступления Ту-204/214 и возвращение в строй Airbus", уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Red Wings.

Всего в парке компании восемь A320/321, все они с прошлого года находятся на хранении. Как сообщалось ранее, в 2022-2023 гг. Red Wings планировала вернуть их лизингодателям, однако после введения прошлогодних санкций власти РФ ввели ограничения на возврат авиатехники иностранным собственникам.

Говоря о планах по маршрутной сети Red Wings, Солодилин сообщил, что компания продолжит развивать базы в Москве и Екатеринбурге, кроме того, в следующем году она собирается зайти в Иркутск.

Red Wings (контролируется госкорпорацией "Ростех") входит в число крупнейших российских авиакомпаний. Парк перевозчика сформирован из 20 региональных Superjet 100 и трех дальнемагистральных Boeing 777. В августе этого года Red Wings закрыла сделку по покупке грузовой Sky Gates Airlines, в парке которой сейчас по одному Ил-76ТД и Ил-96-400Т.