Она отметила, что "родители порой пренебрегают мерами предосторожности и ведут простуженных малышей на новогодние представления, что является абсолютно недопустимым".
"Крайне важно усилить контроль за профилактическими мероприятиями, в том числе принять меры по недопущению отправки в поездки организованных групп детей с признаками инфекционных заболеваний", — подчеркнула Попова.
В ведомстве отметили, что высокий туристический сезон с последней декады декабря ожидается в Костромской, Вологодской, Владимирской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодарском крае. Кроме того, большой новогодний проект "Поезд Деда Мороза" пройдет более чем в 100 городах РФ до 13 января. Также почти 84 тыс. детей проведут новогодние праздники в лагерях и санаториях, для этих целей подготовлено 759 объектов.