"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в период новогодних праздников и в дни школьных каникул во всех субъектах РФ, на всех объектах инфраструктуры с массовыми мероприятиями специалистам Роспотребнадзора необходимо организовать круглосуточное дежурство и продолжить информационно-разъяснительную кампанию по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19", — сказала Попова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

Она отметила, что "родители порой пренебрегают мерами предосторожности и ведут простуженных малышей на новогодние представления, что является абсолютно недопустимым".

"Крайне важно усилить контроль за профилактическими мероприятиями, в том числе принять меры по недопущению отправки в поездки организованных групп детей с признаками инфекционных заболеваний", — подчеркнула Попова.

В ведомстве отметили, что высокий туристический сезон с последней декады декабря ожидается в Костромской, Вологодской, Владимирской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодарском крае. Кроме того, большой новогодний проект "Поезд Деда Мороза" пройдет более чем в 100 городах РФ до 13 января. Также почти 84 тыс. детей проведут новогодние праздники в лагерях и санаториях, для этих целей подготовлено 759 объектов.