Рейсы будут выполняться по средам и субботам на самолетах Superjet-100 до 23 марта 2024 года.

Вылеты из Красноярска будут осуществляться в 15:45, прилет в Новокузнецк — в 17:00.

Согласно данным на сайте красноярского аэропорта, помимо "России" из Красноярска в Новокузнецк летает только авиакомпания "КрасАвиа" — по вторникам и воскресеньям, в ближайшее время "КрасАвиа" также планирует увеличение частоты полетов.

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково", "Шереметьево", аэропорты Адлера и Красноярска.