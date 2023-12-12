"Этот год мы встретили удивительными итогами. На сегодняшний день мы отметили 1 миллион 903 тысячи посещений. Такого количества не было в доковидные времена, честно говоря, для нас такая посещаемость удивительна", — сказала Дементьева.

Она уточнила, что показатели не учитывают местных жителей, которые пересекают Павловский парк транзитом — бесплатно с 07:00 до 09:00 и с 21:00 до 23:00.

Павловский парк за 2023 год по билетам посетили более 1 млн 209 тыс. человек, дворец — свыше 693 тыс. человек.

"При нашем установленном нормативе в 250 тысяч мы сталкиваемся с тем, что здесь уже тревога: избыточное посещение, избыточное давление, избыточная изнашиваемость. Но пока не ограничиваем доступ", — сказала Дементьева.

Как сообщалось, в 2022 году ГМЗ "Павловск" превысил уровень "доковидного" 2019 года, приняв порядка 1 млн 667 тыс. человек.

Павловский дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков — объект культурного наследия федерального значения, компонент объекта всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников". Летняя резиденция императора Павла I. Создавался при участии архитекторов Камерона, Гонзаго, Воронихина, Тома де Томона, Росси, Кваренги и других.