"В 2023 году было обнаружено более 211 тыс. археологических предметов. Из них почти 9 тыс. — это индивидуальные находки. Остальное — массовый керамический материал, фрагменты органики, стекла, черного и цветного металла. Площадь проведения раскопок составила более 9962 кв.м. Примечательно, что в этом году удалось сформировать целые тематические подборки находок, среди которых детские глиняные игрушки, женские украшения, изразцы, кожаная обувь и традиционные предметы быта. Всего же за последние 13 лет археологи обнаружили более 100 тыс. находок", — рассказал руководитель ведомства Алексей Емельянов.

В Мосгорнаследии уточнили, что археологические работы велись более чем на 600 площадках, в том числе на улицах Тверской, Яузской, Большой Татарской, а также на Тверском бульваре, в Соймоновском проезде, на территории Чижовского подворья. Среди находок есть и полностью сохранившиеся уникальные изделия из стекла, керамики, металла и фарфора. Например, белоглиняный поливной самовар и фаянсовая чашка из детского кукольного сервиза XIX века и клад медных монет конца XIX — начала XX века номиналом от 0,5 копейки до пятака. Самая поздняя из них датирована 1916 годом.

По словам Емельянова, в 2023 году специалисты восстановили около двух тыс. артефактов. Всего за последние пять лет в государственную часть Музейного фонда РФ передали более 37 тыс. находок, в этом году — свыше 3 тыс.