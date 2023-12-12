"Определить, что комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в отношении территории в с. Приветное городского округа Алушта Республики Крым общей площадью 480,6 гектара..." — говорится в распоряжении правительства.

Согласно приложению к документу, комплекс состоит из 22 земельных участков, которые будут объединены в две территории площадью 328,4 га и 152,2 га. Общая площадь объектов капстроительства, подлежащих строительству (реконструкции), составит 3,239 млн кв. м, из них жилые объекты — 1,954 млн кв. м, нежилые объекты — 1,286 кв. м, включая 0,1 млн кв. м объектов социнфраструктуры.

Предполагается, что плотность застройки на территории комплексного развития составит не более 25 тыс. кв. м на га, а максимально допустимый уровень жилищной обеспеченности — 50 кв. м общей площади квартиры на человека.

В приложении к распоряжению говорится, что сносу или реконструкции при реализации проекта подлежат три нежилых здания.

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал журналистам во вторник, что этот КРТ рассматривается как пробный проект.

"Это будет первое, пробное, КРТ — рекреационный кластер, так сказать, первая "ласточка". Начать проект планируется в следующем году", — уточнил Аксенов.

Совладельцами ООО "РНКБ Развитие" являются ППК "Фонд развития территорий" (51%, учрежден правительством РФ) и ПАО "РНКБ Банк" (49%, входит в группу ВТБ).

Село Приветное расположено на берегу Черного моря северо-восточнее Алушты.