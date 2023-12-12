В экспозицию вошли как работы мастериц XIX столетия, так и изделия авторов современности, в том числе местных жителей, предоставивших свои уникальные произведения.

Традиционная Ведновская строчка вышивается на белом льняном полотне белыми нитками. В пределах этого цвета достигается особенная красота вышивки. Главная ее черта — простота.

Ведновскую строчку вышивали простые крестьянки для украшения своего быта, пока в октябре 1928 года в селе Ведное не была создана артель "Красные вышивальщицы". Изделия артели продавались в областном центре (тогда городе Калинине), так вышивка вышла за пределы села и начала свое промышленное развитие.

Изделия с Ведновской строчкой неоднократно выставлялись на ВДНХ в Москве, за рубежом. В пик расцвета промысла вышивкой занимались более 600 мастериц в пяти цехах в селе Ведное, окрестных населенных пунктах. К 1960-м годам цеха вошли в объединение "Калининские узоры" (затем "Тверские узоры"), процесс вышивки был механизирован.

В этом году местные рукодельницы поучаствовали сразу в нескольких выставках: Всероссийском туристическом проекте "Льняная дорога" в Вязьме, межрегиональной передвижной выставке "PRO Ремесла", охватившей Тверь, Владимир, Рязань и Москву. Кроме того, елочная игрушка "Рождественская звезда" вышла в финал Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", который недавно завершился в Твери.

Выставка, посвященная уникальному ремеслу, включена в муниципальный туристический маршрут "Непрерванная нить".

В 2022 году благодаря инициативе Тверского областного Дома народного творчества Ведновскую строчку внесли в реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.