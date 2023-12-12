Жителю Новосибирской области предъявлено обвинение п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное лицом, не имеющим права управления), сказано в сообщении.

По версии следствия, утром 25 июля на территории Чемальского района Республики Алтай обвиняемый на грузовом автомобиле вез группу из 16 туристов к Каракольским озерам. При движении водитель, не имевший права управления транспортными средствами категории "D", не справился с управлением, грузовик опрокинулся в кювет, вследствие чего пассажиры получили травмы различной степени тяжести, а 26-летний мужчина и 61-летняя женщина погибли.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, мера пресечения в виде ареста избрана водителю с учетом того, что ранее он уже имел судимость и длительное время находился в местах лишения свободы за преступление, связанное с распространением наркотиков.