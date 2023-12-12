"Спектакль "Снегурочка", который в Сочи Парке представит национальный балет "Кострома", включен в единый входной билет", — говорится в сообщении.

"Снегурочка" — трогательная история о любви и красоте, рассказанная языком танца. В основе новаторского проекта русского национального балета "Кострома" — фольклорные предания, славянские мифы и одноименное классическое произведение А.Н. Островского в авторской интерпретации заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Царенко.

"Специально для спектакля создавались масштабные декорации. На сцене оживают трехметровые коряги и танцующие елки, за доли секунды огромный мост превращается в ледяную горку. Особое внимание — дизайнерским костюмам: в постановке используется 122 комплекта, состоящих из 488 элементов аутентичных одежд древних славян с вышитыми вручную орнаментами разных сословий и семейного положения", — отмечается в сообщении

Спектакль создан и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и является частью большой развлекательной программы новогодних праздников в Сочи Парке.