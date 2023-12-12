"По предварительным данным, 12 декабря в аэропорту Уфы произошла задержка рейса N UТ-1106, вылетавшего в Екатеринбург, авиакомпании Utair. Вылет отложен с 09:05 до 19:00 по технической причине", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на рейс зарегистрировано 56 пассажиров. Отмечается, что на время ожидания вылета авиакомпания предоставит пассажирам "услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами". Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший — "ЮТэйр — вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест".