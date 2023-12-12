«Хайнань пользуется спросом у туристов, а с появлением прямой перевозки интерес к этим турам возрастет. Сейчас на Хайнане начинается высокий сезон, а пик спроса может продлиться до конца января», — рассказали в ассоциации.

Как отметили в ассоциации, в TEZ Tour сформировали туры GDS с прямым перелетом из Москвы в аэропорт Санья острова Хайнань на рейсах «Аэрофлота». На сайте туроператора China Travel представлены туры на Хайнань с прямым перелетом на даты после Нового года, а также со стыковками через Шанхай или через другие города Китая.

В PAC Group также есть в продаже туры как на прямых рейсах «Аэрофлота», так и стыковочные маршруты.

«Сейчас до Хайнаня летим через Шанхай, где удобно оформлять визу по прилету, либо через Гонконг, а также через Пекин с консульской визой. Вариант с перелетом через Пекин самый экономичный, но менее удобный», – пояснили в пресс-службе туроператора.

Как уточнили в АТОР, другие крупные туроператоры пока рассматривают вопрос организации туров на Хайнань на прямых или стыковочных рейсах.

«Аэрофлот» с 27 декабря запускает регулярные рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань. Сначала планируется выполнять рейсы раз в неделю, затем два.