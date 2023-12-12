"Калиброванные радиоуглеродные датировки помещают седло в период между 267-535 годами н.э., что делает его старейшим примером настоящего каркасного седла из Восточной Азии", — говорится в сообщении.

Результаты исследований полностью опубликованы в журнале Antiquity.

По мнению ученых, седло с деревянным каркасом способствовало подъему монгольских степных культур, поскольку оно прочно держится на лошади, что облегчает установку стремян, способно выдерживать большой вес и обеспечивает всаднику лучший контроль, позволяя вести различные виды конного боя.

Дальнейший анализ материалов, из которых изготовлено седло, показал, что оно было сделано из лошадиной шкуры и местной березовой древесины.

"Другие находки из Монголии, датируемые примерно тем же периодом времени, включают ранние металлические стремена", — отмечается в сообщении.

Период, к которому относится седло, соответствует возвышению Жужаньского каганата, могущественной протомонгольской "имперской конфедерации", господствовавшей на территории современной Монголии и Северного Китая в промежутке между хунну, исчезнувшими в IV веке н.э., и Тюркским каганатом, чей подъем начался в VI веке н.э.

По мнению ученых, находки указывают на убедительную возможность того, что расцвету Жужаньского каганата способствовало технологическое превосходство, связанное с ранним использованием каркасных седел и металлических стремян.

Таким образом, между появлением первого кожаного седла и первого седла "современного типа" прошло, как минимум, почти 900 лет.

Как сообщалось, ранее ученые датировали VIII-IV веками до нашей эры кожаное седло, обнаруженное в захоронении женщины в Янхоне на северо-западе Китая.

Одомашнивание лошади произошло около 6 тыс. лет назад, верхом люди стали ездить на 1 тыс. лет позже, при этом седла как таковые не использовались — например, ассирийские всадники сидели на бахромчатых, похожих на ковер чепраках или подушечках, закрепленных на животном ремнями.

Седло из Янхая было изготовлено путем создания "подушек" из воловьей кожи и набивки их оленьей и верблюжьей шерстью вместе с соломой, оно не имело стремян.

Другие приспособления, связанные с верховой ездой — хлысты, нагайки, уздечки и удила — встречаются в мужских, женских и совместных захоронениях с самого раннего периода (около 1300-1000 гг. до н.э.).