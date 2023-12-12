«Если говорить по году, то продажи туров по России выросли в среднем на 6%. У нас были быстрорастущие направления – Москва, Петербург, Дагестан. Были направления, которые росли значительно медленнее, среди них – Краснодарский край плюс 2-3% по сравнению с прошлым годом. Камчатка выросла примерно на 5-6%. В целом это неплохой результат», — сказал он.

Как отметил Ромашкин, объемы продаж туров в Крым снизились примерно на 20-25%.

Ранее эксперт сообщал, что внутренний турпоток вырос по разным оценкам на 15-18% по сравнению с прошлым годом.