Премия Russian Traveler Awards организована журналом Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям России. Издание в результате голосования определяет все самое лучшее в мире путешествий — от достопримечательностей и маршрутов до традиций и праздников — и помогает открыть новые точки на туристической карте России. Онлайн-голосование проводилось с 10 июля по 10 ноября. Лучшие из лучших были определены в 17 номинациях, говорится в пресс-релизен.

Калининградская область заняла первое место в двух номинациях: лучшим "Экомаршрутом" признан Танцующий лес на Куршской косе: природная достопримечательность набрала 21% голосов и стала первой из 35 номинантов. Лучшим "Оздоровительным курортом" признан Зеленоградск. Он собрал 28% голосов и стал первым из десяти претендентов. Награды получил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

"Победители национальной премии были выбраны путем открытого голосования. Это значит, что Зеленоградск и Танцующий лес — лидеры народного выбора. Поздравляю коллег из приморского муниципалитета и нацпарка "Куршская коса" с народным признанием. Благодарю всех, кто голосовал за номинантов Калининградской области", — сказал на церемонии вручения Ермак.

Калининградская область неоднократно становилась победителем крупных туристических премий: в 2018 году область победила в номинации "Российский экологический отдых", в 2019 году в номинации "Российский экскурсионный отдых", а в 2021 году остров Канта и Зеленоградск вошли в число победителей премии "Сокровища России".