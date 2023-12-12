Калининградская область заняла первое место в двух номинациях: лучшим "Экомаршрутом" признан Танцующий лес на Куршской косе: природная достопримечательность набрала 21% голосов и стала первой из 35 номинантов. Лучшим "Оздоровительным курортом" признан Зеленоградск. Он собрал 28% голосов и стал первым из десяти претендентов. Награды получил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
"Победители национальной премии были выбраны путем открытого голосования. Это значит, что Зеленоградск и Танцующий лес — лидеры народного выбора. Поздравляю коллег из приморского муниципалитета и нацпарка "Куршская коса" с народным признанием. Благодарю всех, кто голосовал за номинантов Калининградской области", — сказал на церемонии вручения Ермак.
Калининградская область неоднократно становилась победителем крупных туристических премий: в 2018 году область победила в номинации "Российский экологический отдых", в 2019 году в номинации "Российский экскурсионный отдых", а в 2021 году остров Канта и Зеленоградск вошли в число победителей премии "Сокровища России".