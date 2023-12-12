«Частота полетов «России» из Москвы в Ижевск увеличится до двух раз в день. Авиакомпания начнет выполнять новый ежедневный рейс из аэропорта Шереметьево в столицу Удмуртской Республики с 20 декабря», — говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, вылет нового SU/FV6379 из Москвы — в 16:55, прилет в 20:00. Вылет обратного SU/FV6380 из Ижевска в 21:00, прилет в 22:15 (время местное). Вылет SU/FV6377 из Москвы в 7:40, прилет в 10:40. Вылет обратного SU/FV6378 из Ижевска в 11:45, прилет в 12:50.

«Теперь рейсы выполняются не только в ранние утренние часы, но и во второй половине дня. Вариативность удобна при планировании деловых и туристических поездок, а также стыковочных перелетов через Московский авиатранспортный узел», — отмечают в пресс-службе.

Новая частота полетов вводится с началом традиционно высокого спроса на авиаперевозки в период новогодних праздников и будет действовать до конца зимнего расписания.

Авиакомпания «Россия» на воздушной линии эксплуатирует Суперджет 100, представленный в двухклассной компоновке – 75 мест в Эконом и 12 в классе Бизнес.