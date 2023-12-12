"Так, днем 14 декабря и ночью 15 декабря в Усть-Камчатском, Карагинском, Тигильском и Олюторском районах и Алеутском округе ожидаются местами сильный снег, метель", — говорится в сообщении.

В Усть-Камчатском районе прогнозируется ветер силой до 15-20 м/с, на побережье — до штормовых 25-30 м/с, в Олюторском районе — до ураганных 33-38 м/с.

Спасатели советуют жителям районов, попадающих под удар стихии, временно не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.