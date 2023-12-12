"Установлено, что в международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Пхукет (Королевство Таиланд) продолжительностью более 13 часов. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 11 декабря в 23:30 (19:30 мск), однако по техническим причинам время выполнения рейса перенесено на 14:00 (10:00 мск) следующего дня", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вылета ожидают 387 пассажиров, из них 18 детей.

"Красноярской транспортной прокуратурой в аэропорту организована мобильная приемная. В ходе личного приема работники надзорного ведомства приняли более 15 обращений по вопросам представления услуг в период ожидания вылета самолета", — добавили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло на сайте красноярского аэропорта на 13:45 (09:45 мск), рейс все еще задержан.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу со стороны официальных представителей авиакомпании.