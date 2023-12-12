Как сообщает пресс-служба музея, выставка расскажет об истоках возникновения национального гимна, истории создания вариантов государственного гимна страны в XVIII-XXI веках.

Посетители узнают о том, что музыкальным прообразом первого гимна страны стал Марш Преображенского полка, появившийся в годы правления первого российского императора Петра I, а в эпоху императрицы Екатерины II родился второй неофициальный гимн России — торжественный полонез "Гром победы, раздавайся!".

Гости музея смогут выяснить, почему первым государственным гимном России можно назвать произведение "Боже, Царя храни!", написанное по поручению императора Николая I композитором Львовым на текст Жуковского. Гимн "Боже, Царя храни!" являлся государственным символом с 1833 до 1917 года.

Выставка отдельным сюжетом расскажет о работе поэта Валерия Брюсова, в которой он обосновал необходимость написания нового гимна после крушения монархии в 1917 году. В атмосферу этого периода позволят погрузиться открытки, листовки и фотографии из уникальной коллекции музея. Посетители смогут услышать варианты "Марсельезы" с русским текстом, которая выполняла роль государственного гимна в период от февраля до октября 1917 года.

Большой раздел выставки посвящен "Интернационалу" — гимну Советской России до декабря 1943 года.

Особое место на занимает история создания музыки государственного гимна СССР, прообразом которого стала композиция "Гимн партии большевиков". В пространстве выставки можно будет услышать песни "Жить стало лучше", "Гимн партии большевиков", мелодию государственного гимна (без слов), которая прозвучала во время парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

На выставке можно узнать и историю возникновения государственного гимна Российской Федерации в 2000 году.