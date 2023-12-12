Полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на самолётах CRJ-200.

Одновременно авиакомпания с конца января увеличит частоту полетов по маршруту Иркутск — Улан-Батор (Монголия) до четырёх в неделю. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. Сейчас "ИрАэро" летает из Иркутска в Улан-Батор три раза в неделю.

Согласно расписанию, сейчас прямых рейсов между Улан-Удэ и Улан-Батором нет.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в Азербайджан, Армению, Израиль, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан. В парке перевозчика семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.