Как говорится в пресс-релизе, Поуп вступит в должность 1 января.

Назначение позволяет рассматривать Поуп, проработавшую в Boeing почти 30 лет, в качестве одного из возможных кандидатов на пост гендиректора, пишет MarketWatch. Другим потенциальным преемником Дэвида Калхуна считается финансовый директор Брайан Уэст.

При этом отмечается, что на данный момент о планах Калхуна уйти в отставку речи не идет. Более того, в 2021 году компания повысила максимальный возраст для CEO с 65 до 70 лет за день до того, как тому исполнилось 64. Таким образом, Калхун может руководить компанией до 2028 года.

Акции Boeing подорожали на 1,4% в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 30%, до $148 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил около 20%.