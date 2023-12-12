Фестиваль проходил 8-10 декабря на манеже Тульского государственного цирка, в нем приняли участие 75 юных артистов из разных стран мира, представивших 17 номеров. Два конкурсных дня завершились гала-концертом с участием лучших номеров программы и церемонией чествования победителей.

По итогам двух конкурсных дней жюри, куда вошли знаменитые цирковые артисты, продюсеры и режиссеры, руководители зарубежных цирков и творческих объединений, выбрало победителей.

Гран-при завоевала участница из Казахстана с номером «Эквилибр с хула-хупами» Таисия Демидова, которая специально для фестиваля подготовила и включила в номер уникальный трюк: эквилибр с тройным балансом. Золото фестиваля досталось акробатке на корд-де-парели Алисе Вардосанидзе из подмосковной Электростали, эквилибристке из Санкт-Петербурга Полине Балагур и гимнастам на ремнях Елизавете Калугиной и Ярославу Полякову из Югры.

«Оценивать детские конкурсы отнюдь не просто. Эмоции никто не отменял, и непременно будут и слезы радости и слезы разочарования, но вне зависимости от решения судей, фестиваль – это дорога в будущее, это высокий старт, который участники взяли благодаря трудолюбию, упорству и огромному желанию быть в этой профессии», — прокомментировал итоги конкурса председатель жюри, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.