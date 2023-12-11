"В районе "Горской" появится федеральный морской курорт с круглогодичным бассейном, водными аттракционами, гостиничными номерами разных классов. Будет обустроен берег Финского залива, оборудована набережная, стоянки для маломерных судов, прогулочная парковая зона вдоль воды. За год новый курорт сможет принимать более 1 млн гостей", — сказал он в эфире "Радио России — Санкт-Петербург".

Губернатор отметил, что власти Петербурга возьмут на себя инженерную и транспортную инфраструктуру. "Проложим отдельную ветку канализационного коллектора. Доступность кластера для туристов обеспечат новые дороги М49 и М1", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что кластер планируют создать на территории бывшей строительной площадки "Горская", ограниченной Кольцевой автомобильной дорогой, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива. Ее площадь составляет около 130 га.

Там могут появиться яхтенный порт с инженерно-технической инфраструктурой, многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, спортивные и туристические объекты.

Промышленная площадка в районе "Горской" образована в 1984 году как часть комплекса защитных сооружений от наводнений. На территории действует несколько зон с особыми условиями использования.

Согласно генплану, там выделены три функциональные зоны: общественно-деловая, рекреационная и инженерно-транспортной инфраструктуры.