"Дорожное покрытие протяжённостью более 2 км не соответствовало требованиям, которые предъявляются к дороге в горной местности и нуждалось в ремонте. Обратил на это внимание во время одного из своих инспекционных выездов", — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

Как отметил руководитель региона, участок артерии имеет важное значение, поскольку связывает два населенных пункта — Джейрах и Армхи — и располагается на подъезде к туристическому комплексу.

"Создание дорожной инфраструктуры в рамках развития туризма влияет в первую очередь на улучшение условий жизни местных жителей. Ингушетия богата своими достопримечательностями и горными пейзажами, и основной поток туристов посещает именно этот район. Учитывая эти обстоятельства, было принято решение о капитальной реконструкции дорожного полотна", — написал глава республики.

Как сообщил руководитель Ингушетии, бригады проводят работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия, а также по расширению участка: ширина проезжей части станет 6 метров, что позволит увеличить пропускную способность. Будут установлены барьерные ограждения, новые дорожные знаки. От оползней в наиболее уязвимых местах дорога будет защищена железобетонными подпорными стенами.

Теперь транспортная логистика в Джейрахском районе будет более удобной и безопасной для жителей республики и туристов.

Ранее пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что свыше 105 тыс. иностранных и российских туристов посетили в 2023 году главные достопримечательности в горах Ингушетии. Благодаря запуску прямых авиарейсов в крупные города России турпоток в республику ежегодно растет. Власти региона в этом году благоустроили 10 кемпинговых площадок для туристов в предгорном и горном районах республики, к весне планируется создать еще 20 зон.