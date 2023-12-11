"В целях сохранения ценных для Московской области природных комплексов и компонентов правительство постановляет: создать в Ленинском городском округе и городском округе Домодедово природно-исторический комплекс областного значения "Горковский". Утвердить прилагаемый паспорт природно-исторического комплекса", — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте регионального правительства в понедельник.

Также постановлением утверждены границы природно-исторического комплекса.

Согласно документу, площадь охраняемой территории составит 2 216,70 га.

Как сообщалось ранее, в ходе обследования здесь подтвердилось местообитание нескольких видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Московской области. Кроме того, в "Горковском" выявлены ценные экосистемы: смешанные леса разных типов, луга, а также растительные сообщества долин малых рек. Археологи нашли здесь артефакты дьяковской культуры, селища и курганные комплексы вятичей ХI — ХIII веков.

В июне 2023 года министерство природных ресурсов и экологии России согласовало проект создания природно-исторического комплекса "Горковский".