"Более миллиона туристов посетили Тамбовскую область за 11 месяцев 2023 года! Это на 18% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. И год еще продолжается, мы ожидаем предновогодний приток туристов", — написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он также заявил, что в 2024 году регион планирует еще нарастить турпоток.

"На следующий год мы ставим большие цели. Планируем увеличить туристический поток на четверть", — написал Егоров.

Он отметил, что в текущем году наиболее популярными туристическими событиями стали мероприятия, посвященные 150-летию Сергея Рахманинова, а также двухдневный патриотический маршрут "Зоя". Кроме того, область предлагает гостям десятки исторических, культурных, экологических маршрутов и различных фестивалей.

По информации Егорова, в регионе планируются и новые события для гостей.

"Например, в 2024 году запустим ретропоезд из Мичуринска через Тамбов до усадьбы Асеевых в городе Рассказово", — анонсировал глава региона.