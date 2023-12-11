"Бары, пабы и рестораны по всей стране будут открыты всю ночь, до 6 утра 1 января. Это делается в качестве исключительной меры, направленной на развитие туризма и привлечение иностранных путешественников", — пишет портал.

Как отметила пресс-секретарь правительства, лицензированные ночные заведения в популярных у туристов Бангкоке, Чонбури, Чиангмае, а также на Пхукете и Самуи с 15 декабря продлят работу с двух часов ночи до четырех утра.

Кроме того, глава МВД королевства поручил всем подразделениям координировать действия с местными властями, чтобы обеспечить безопасность посетителей развлекательных заведений, пресекать вождение в нетрезвом виде.