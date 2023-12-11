"Мы полностью завершили проектирование по обоим этапам, получили окончательную стоимость объекта, получили технические его характеристики", — сказал Дунаев на заседании Совета Федерации по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ в понедельник. Он уточнил, что финансирование объекта в бюджете предусмотрено в объеме 32,4 млрд рублей, из которых на строительство самого объекта — 31,8 млрд рублей, услуги заказчика — еще 0,5 млрд рублей.

"То есть данные средства в полной мере учтены, зарезервированы, зафиксированы", — добавил он.

По информации Дунаева, в 2025 году планируется завершить строительство камеры шлюза 15А с проведением на подходах шлюза основных дноуглубительных работ, в 2026 году планируется завершить второй этап — реконструкцию дамбы и оставшиеся работы по дноуглублению.

Дноуглубление было разбиты на два этапа после проведения ряда экспертных советов с участием судоходных компаний, выразивших опасение, что проведение масштабных работ по дноуглублению за один сезон может ограничить провозную способность гидроузла, пояснил он.

На вопрос, почему в действующей редакции договора с подрядчиком сроком окончания работ указан 2025 год, Дунаев ответил, что Минтранс вносит в правительство РФ документ о продлении срока контракта и увеличении стоимости контракта. При это он отметил, что продление срока работ на гидроузле уже отражено в федеральных дорожных картах по транспортным коридорам.

Как сообщалось, в декабре 2021 года АО "Монолитное строительное управление-1" ("МСУ-1") получило подряд на реконструкцию судоходных шлюзов №15-16 Городецкого гидроузла (Нижегородская область), включая строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от г. Городец до Нижнего Новгорода.

Первоначальная стоимость контракта составила 21 млрд 773,186 млн рублей (с НДС). Ожидалось, что работы будут завершены не позднее 20 декабря 2024 года.

Заказчиком проекта выступает Росморречфлот в лице ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей". Работы оплачиваются за счет средств федерального бюджета.

Проект реализуется для обеспечения габаритов судового хода на участке Волги между Городцом и Нижним Новгородом.

Ранее проблему судоходства на Волге предлагалось решить путем строительства нового Нижегородского гидроузла. Однако региональные власти выступили против проекта и предложили вариант строительства третьей нитки шлюзов Городецкого гидроузла.