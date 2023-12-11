Ледовые буквы установлены в сквере имени Кирова в центре Иркутска, где традиционно проходят основные новогодние мероприятия у главной городской елки.

"Конкурс завершился, но созданные фигуры остаются с нами до весны. Это настоящий подарок иркутянам и гостям города к новогодним праздникам и Рождеству. Убежден, что фестиваль даст импульс к развитию этого вида искусства. Благодарю мастеров, которым пришлось работать в суровых погодных условиях", — приводятся в сообщении слова мэра Иркутска Руслана Болотова.

Ледовые скульпторы постарались отразить в фигурах местный колорит: исторические и культурные особенности, достопримечательности, природу, сказки и легенды Прибайкалья.

Участвовали в конкурсе-фестивале "Русский алфавит" представители Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Свирска, Улан-Удэ, Читы, Якутска и Екатеринбурга.

Первое и третье места заняли мастера из Шелехова, братья-близнецы Иван и Андрей Гирфановы, второе — скульптор из Читы Базаржав Дамдин.

Проект "Ледовый город — "Счастье чистой воды", разработанный в Иркутске, в 2022 году вошел в число победителей конкурса Ростуризма. В рамках федеральной программы "Развитие туризма" на его реализацию предусмотрена субсидия в размере 37 млн рублей.

До конца декабря в Иркутске в рамках этого проекта установят ледовую инфраструктуру и арт-объекты с иллюминацией вдоль туристического маршрута "Зеленая линия". Для их создания планируется использовать более 1 тыс. кубометров льда.