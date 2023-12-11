С такой рекомендацией выступил общественный совет, сформированный в соответствии с федеральным законом "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры".

"Согласно прогнозу, сумма курортного сбора в 2024 году, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 млн рублей. Эти средства предложено направить на полное благоустройство двух популярных пляжей в Курортном районе: "Ласковый" и "Дюны", которые, в частности, планируется украсить небольшими скульптурами балтийских кольчатых нерп", — говорится в сообщении.

Также предлагается направить средства на реставрацию Московских триумфальных ворот, создание фонтана в Линейном парке на намыве в Василеостровском районе.

Конкретный перечень объектов будет утвержден правительством Петербурга.

Общественный совет также предварительно согласовал планы на 2025 год: собранные средства предлагается направить на проект реконструкции Марсова поля, скульптуру "Ассоль" на Южной дороге Крестовского острова и "Цветочные часы" в Александровском парке.

Как сообщалось, закон о взимании курортного сбора вступил в силу в Петербурге с 1 октября 2023 года. До 1 апреля 2024 года ставка будет нулевой, затем составит 100 рублей в сутки на совершеннолетнего гостя отеля.

По подсчетам Смольного, от 30% до 50% гостей Петербурга будут освобождены от уплаты сбора в виду принадлежности к льготным категориям.