Общий объем инвестиций в проект — 3 млрд рублей, из них 220 млн рублей — инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК). За счет ИБК реализуется первый этап проекта — реконструкция водной станции (общественной территории).

"К концу 2023 года завершается реализация первой очереди проекта. Скоро перейдем ко второй очереди, в следующем году там уже будет купальный сезон", — сказал Меняйло.

Он пояснил, что второй этап проекта предполагает создание за счет частных инвестиций зоны отдыха, открытой для горожан. Для этого инвестору уже выделены соответствующие земельные участки.

ООО "Габа" зарегистрировано в Северной Осетии в 2021 году. Бенефициаром является гендиректор ООО "ДелОникс-Групп" (Москва) Сергей Мелешко.

ООО "ДелОникс-Групп", согласно данным на его официальном сайте, специализируется на поставках комплектующих и запасных частей для железнодорожного подвижного состава. Заказчиками компании в разные годы выступали ОАО "РЖД", АО "НПК "Уралвагонзавод", ООО"УГМК-Холдинг", ООО "ТД ЛокоТех" и другие предприятия транспортного машиностроения.