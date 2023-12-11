В 2022 году аэропорт обслужил 3,095 млн пассажиров. Таким образом, по итогам текущего года рост трафика может составить 19,6%.

В январе-ноябре текущего года пассажиропоток был равен 3,47 млн пассажиров, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре пассажиропоток вырос на 15% к показателю ноября 2022 года, к уровню октября — уменьшился на 10%.

Авиакомпаниями с наибольшим пассажирским трафиком в январе-ноябре стали "Россия", "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", NordStar и "КрасАвиа".

По информации на сайте красноярского аэропорта, в настоящее время из воздушной гавани полеты осуществляют свыше 20 авиакомпаний более чем по 60 направлениям.