"Старинный бастион, расположенный в центре Калининграда, уже многие годы является объектом культурного наследия регионального значения. Длительное время он принадлежит компании, которая не занимается его сохранением и ремонтом, игнорируя наши соответствующие предписания. Мы подали исковое заявление, в котором просим суд обязать собственника провести противоаварийные работы", — заявил Маслов.

По его словам, если суд вынесет такое решение, а владельцы не будут его выполнять, у службы появятся основания оштрафовать собственника на довольно внушительную сумму. И такие штрафы могут следовать с некой периодичностью, воздействуя на собственника.

"Более того, если и штрафы не заставят компанию приступить к ремонтным работам, мы можем пойти тем путем, благодаря которому уже пять исторических объектов в области судом изъяты у собственников и переданы региональным властям. И уже новые собственники возрождают их, приводят в порядок, используя в туристических целях. Мы найдем и бастиону Астрономический достойного хозяина. Объект может и должен стать одной из знаковых точек на туристической карте Калининграда", — отметил чиновник.

По его словам, ранее владелец несколько раз пытался продать объект. Однако на данный момент он использует бастион в коммерческих целях, сдав в аренду помещения объекта.

"Но каких-либо даже мизерных средств совершенно не вкладывает в поддержания крепостного сооружения в надлежащем виде. Хотя исторический объект находится на Гвардейском проспекте рядом с Парком Победы, на фоне бастиона в 2014 году установлен величественный памятник героям Первой мировой войны", — добавил Маслов.

Бастион "Астрономический" (нем. Sternwarte) фортификационное сооружение 1852-1862 гг. постройки, входившее в состав второго вального кольца Кенигсберга. В ходе Второй мировой войны он не пострадал.

Общая площадь двух кирпичных двухэтажных зданий бастиона составляет более 2,3 тыс. кв. метров, а земельный участок под объектом превышает 0,6 га.