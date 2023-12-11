На выставке этнографический музей Юхновграда представит 7 повседневных и праздничных крестьянских костюмов разных районов области.

"В коллекции аутентичные наряды: от сарафанов и рушников до причесок и обуви с характерными локальными особенностями. Большинство предметов широкой публике будут продемонстрированы впервые", — говорится в сообщении.

Померить костюмы можно будет с помощью технологий дополненной реальности. У каждого костюма есть QR-код, отсканировав который можно нарядить человека в самобытный наряд.

Главный посыл выставочного павильона региона — Калужская область "не только космос". Стенд разделен на 7 блоков, каждый из которых посвящен определенной теме: многовековая история, традиции калужской земли, новые решения в области образования, туризма, уникальные медицинские цифровые и ядерные технологии.